Haftanın Futbolcusu Talisca!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Lyon'a penaltılar sonucunda mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Siyah beyazlılarda Talisca attığı 2 golle ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.
UEFA Avrupa Ligi'nde "Haftanın Oyuncusu" adayları arasında gösterilen Brezilyalı oyuncu yapılan oylama zirvede yer aldı.
Manchester United'dan Rashford, Schalke'den Kolasinac ve Celta Vigo'dan Mallo ile yarışan Talisca, oyların yüzde 53'ünü alarak haftanın oyuncusu oldu.
Kaynak: Sporvadisi.com
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