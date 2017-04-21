Haftanın Futbolcusu Talisca!

Siyah beyazlılarda Talisca attığı 2 golle ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.



UEFA Avrupa Ligi'nde "Haftanın Oyuncusu" adayları arasında gösterilen Brezilyalı oyuncu yapılan oylama zirvede yer aldı.



Manchester United'dan Rashford, Schalke'den Kolasinac ve Celta Vigo'dan Mallo ile yarışan Talisca, oyların yüzde 53'ünü alarak haftanın oyuncusu oldu.