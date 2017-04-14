Hafta Sonu İçin 5 Yeni Film
Sinema salonlarına 5 yeni film geldi.
Sinema salonlarına 5 yeni film geldi. Haftanın öne çıkan filmlerinden olan 'Mezeci Çırağı' önemli tekstil şirketlerinden Minteks'in kurucusu ve sahibi Özkan İrman'ın çocukluk hikayelerini anlattığı kitaptan vizyona uyarlandı.
Kaynak: Dunya.com
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