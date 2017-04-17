Hafta sonları Kırşehir'e gelerek hırsızlık yapan zanlı MOBESE'ye böyle yakalandı



KIRŞEHİR - Kırşehir'de, inşaatlarda meydana gelen hırsızlık olayının zanlısı MOBESE kameralarına takıldı. 25 suç kaydı bulunan zanlının hafta sonları Kırşehir'e gelerek hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Kervansaray Mahallesi ve Medrese Mahallesinde inşaatlardan kalıp demirlerinin çalındığı öğrenildi. Gelen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan polis ekipleri, M.Y.'nin aracını tespit etti. Plaka Tanıma Sistemi'ne takılan araç polis ekipleri tarafından durduruldu ve M.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

25 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıkan M.Y.'nin hafta sonları Ankara'dan Kırşehir'e gelerek inşaattaki kalıp demirlerini çaldığı ve bir yıldır arandığı öğrenildi.

Yetkililer, M.Y. hakkında işlemin başlatıldığını bildirdi.