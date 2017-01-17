Hafta Sonları 3 Gün Oluyor!

Karoşi, Japonca'da çok çalışarak ölmek anlamına geliyor. Japonya her ne kadar gelişmiş bir ülke olsa da, ülkenin dünyada iş - hayat dengesi sıralamasında sonlarda olmasına şaşırmıyoruz.



Japonya'da çalışanların yüzde 22'si çalışma saatlerini çok fazla buluyor ve özel hayatlarına, ailelerine, arkadaşlıklarına ve ilişkilerine zaman ayıramamaktan şikayet ediyor. Ancak Japonya bu durumu düzeltmek için hem hükumet (geçen yıl başbakan Shinzo Abe, ülkedeki iş-hayat dengesini geliştirmek için bir proje başlatmıştı) hem de özel şirketler büyük çaba gösteriyor.



Hükumetin en son düzenlediği proje, şirketlerin çalışanlarına her ay bir cuma gününü tatil ilan etmesini istiyor. Ancak bazı şirketler bunun da ötesine geçerek mesai saatleri bittiğinde çalışanları evlerine gitmeyi zorunlu hale getiriyor; bazı şirketler ise evden çalışma günleri organize ediyor.



Bu yeniliklere öncü olan şirketlerden biri de Yahoo Japonya. Şirketin Japonya ayağı, Amerika şubesinden farklı olarak, daha sağlıklı bir çalışma düzeni getirmeye çalışıyor. Şirketin en son fikri ise hafta sonlarını üç güne çıkarmak.



Verimlilikten ödün vermeden maliyetleri düşürebileceğinden dört günlük bir çalışma haftası şirket için avantaj sağlayabilir. Şirketin sözcülerinden Megumi Yagita Bloomberg'e "Çalışanlara daha fazla çalışma özgürlüğü vererek, verimliliklerini artırmak için en iyi şekilde çalışmalarını sağlayan bir stil seçmelerini umuyoruz" dedi.



Şimdiden işe koyulan Yahoo Japonya, 5.800 çalışanına ayda 5 gün evden çalışma izni verdi ve aylık 15,000¥ (130 dolar) yol parasını ödemekten kurtuldu.