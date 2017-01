Hafta Arası Chi Gong Temel

CHİ GONG TEMEL



Dört bin yıldan daha fazla bir geçmişe sahip olan Chi Gong Çin Tıbbı'nın uygulama ve felsefesini kapsayan Taocu bir disiplindir. Chi Gongun öncelikli amacı bedeni ve zihni hastalıklara karşı korumak ve sağlıklı, uzun bir yaşam oluşturmaktır.



Chi Gong, doğru ve uygun nefes ile hareketi birleştirerek Chi'nin üretimi ve yönetiminin prensiplerini birleştirmiş, zihin ve beden ilişkisini yapılandırmıştır.



Chi Gong farklı alanlarda farklı amaçlar için de yapılmaktadır:



Wei Dan: Dışsal İksir



Nei Dan: İçsel İksir



Tüm Chi Gong kategorileri temelde sağlık ve uzun yaşam hedefi ile hareket eder. Chi Gong çalışmaları öncelikle Wei Dan kategorisi ile başlar. Wei Dan bedendeki 6 adeti el ve diğer 6 adeti ayak parmaklarına bağlanan ve iç organlarla ilişkili 12 meridyende ve milyonlarca kanalcıkta Chi dolaşımını rahatlatmak ve Meridyenleri besleyen 8 adet Mai olarak adlandırılan Chi havuzunda enerjiyi dengelemeyi hedefler.



Wei Dan kol ve bacak egzersizleri kaslarda gerginlik ve rahatlama oluşturarak Chiyi yükselterek ve toplayıp iç organlara yöneltmeyi ve bu şekilde iç organlarda oluşmuş hasarları sağaltmayı hedefler.



Egzersizlerdeki hareketler iç organlara masaj yaparak kan ile Chiyi getirip beslemeyi ve korumayı hedefler.



Yeni başlayanlar için Baduanjin ve Tokat Chi Gongu setleri en uygun olanlardır.



Nei Dan stili ise spirütüel ve meditasyon hedeflerini kapsar. Wei Dan gibi dinamik bir yapıda değil, statik bir çalışma sistemi vardır.



TEMEL CHİ GONG



Tao nedir?



Chi Nedir?



Chi Gong Nedir?



Chi Gong Nefesler



Meditasyona Giriş



EGZERSİZLER



El Chi Gongu



Tokat Chi Gongu



Baduanjin- Sekiz parçalı İpek elbise



1- Oturarak



2- Ayakta



Akciğeri tanımak ve kapasite artırmak



FARUK ACARSOY



1980 yılından itibaren, kişisel gelişim ve dönüşüm süreçleriyle ilgili farklı eğitimler aldı. 1986 yılında öğrendiği Neuro Linguistic Programming (NLP) ile birlikte Tao çalışmalarını sürdürdü. NLP'yi kurum içi eğitimlerde kullanıyor. Özel olarak geliştirdiği "Duygular ve Neuro Linguistic ile Duygu Yönetim Sistemi", "Micro Yüz İfadeleri Okuma", "Ego Gelişimi" gibi konularda bireysel ve kurumsal olarak eğitmenliğe halen devam etmektedir. NLP'nin yanı sıra Tao çalışmalarını da danışanlarıyla paylaşıyor. Acarsoy, "Taocu Şifa-Nefes" ve "Chi Gong" alanlarında hizmet vermektedir.