Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutuan kaç yaşında?

Son Yaz dizisinin Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan son zamanlarda adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Son Yaz setinde çıkan koronavirüs vakası sonucunda sete ara vermek zorunda kalan oyuncular, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı hakkında açıklamalarda bulundu. Dizinin Yağmuru Hafsanur Sancaktutan'dan gelen açıklama ile oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Peki, Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutuan kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.