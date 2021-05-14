Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutuan kaç yaşında?
Son Yaz dizisinin Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan son zamanlarda adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Son Yaz setinde çıkan koronavirüs vakası sonucunda sete ara vermek zorunda kalan oyuncular, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı hakkında açıklamalarda bulundu. Dizinin Yağmuru Hafsanur Sancaktutan'dan gelen açıklama ile oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Peki, Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutuan kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Son Yaz dizisinin Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan son zamanlarda adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Son Yaz setinde çıkan koronavirüs vakası sonucunda sete ara vermek zorunda kalan oyuncular, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı hakkında açıklamalarda bulundu. Dizinin Yağmuru Hafsanur Sancaktutan'dan gelen açıklama ile oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Peki, Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutuan kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?
Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da doğmuş genç oyuncudur.
Tiyatroya ilgisi küçük yaşlarda başlayan genç oyuncu rol aldığı ilk tiyatrosu ile birçok ödül almıştır.
Boyu 163 cm, 53 kilo ve Balık burcudur.
2018 yılında ilk oyunculuk deneyimine Servet adlı dizi ile başladı.
Yine 2018 yılında Güülperi dizisinde Fidan karakterine,
2019 yılında Aşk Ağlatır dizisinde Ada karakterine,
2021 yılında ise hala devam eden Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine can veriyor.
HAFSANUR SANCAKTUTAN ÖDÜLLERİ
Terakki Vakfı – Övgüye Değer Oyuncu Ödülü – Otobüs/ 2016
İstek Okulları – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural/ 2015
14. PAM – Övgüye Değer Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural/ 2015
Rotary Kulübü – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural/ 2015
HAFSANUR SANCAKTUTUAN KAÇ YAŞINDA?
HAfsanur Sancaktutan 2000 doğumlu olup 21 yaşındadır.