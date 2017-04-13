Hafsa Sultan Kervansarayı Müzeye Dönüştürülüyor

SABRİ KESEN - Kanuni Sultan Süleyman'ın, annesi Ayşe Hafsa Sultan adına Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaptırdığı ve bir kısmı bar olarak kullanılan kervansarayın aslına uygun şekilde müzeye dönüştürülmesi için kamulaştırma çalışması yapılıyor.



Rodos'un fethinden üç yıl sonra 1545 yılında yapımı tamamlanan, tarihi kale evleri ile Marmaris Kalesi'nin yakınında bulunan Hafsa Sultan Kervansarayı'nın ön kısmındaki kemerlerin arasında kurulan içkili eğlence yeri, yörede yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu.



Tarihi yapının yapım amacına ters düşecek bir şekilde kullanılmasına tepki gösteren bazı vatandaşlar, Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) başvurarak, bu konudaki üzüntülerini dile getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı da kervansarayın müzeye dönüştürülmesi için çalışma başlattı.



Muğla Valisi Amir Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaleye çok yakın bir noktadaki Hafsa Sultan Kervansarayı'nın özel mülkiyet olduğunu ifade etti. Kervansarayın restore edilerek kamulaştırılmasının önerildiğini belirten Çiçek, buna ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktardı.



"Tarihi doku devlet eliyle bölgeye kazandırılmalı"



Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan kervansarayın müzeye dönüştürülmesi için kamulaştırma çalışmasının başlatılması, kervansarayın yüzde 80 hissesine sahip Girginç ailesini de sevindirdi.



Marmaris Belediye Meclisi Üyesi Mimar Arzu Girginç, kervansarayın tarihten günümüze özel mülkiyete dönüştüğünü söyledi. Marmaris halkının kervansarayı bar olarak değil müze olarak görmeyi hakkettiğini ifade eden Girginç, şunları belirtti:



"Ailemin hissedarı olduğu bu yapının devletin kontrolüne geçmesi lazım. Burası eğer atalarımızdan ailemize miras ise bizlerin de bu mirası bölgemize ve halkıma bırakmamız gerek. Burası bir ödülü hakketti, buranın kamulaştırılıp ayağa kaldırılıp, Marmaris'e değer katan, hep ayakta duran tarihi dokusunun devlet eliyle bölgeye kazandırılması gerektiğini savunuyoruz."



"Günümüzdeki durumu vicdan yaralayıcı"



Tarihçi-Yazar Talha Uğurluel de kervansarayın giriş kapısında "Bu menzilhaneyi, Sultan Selim Han'ın oğlu, karalar ve denizler sultanı, Arap ve Acem krallarının efendisi Sultan Süleyman Han 1545 yılında yaptırmıştır" ifadesinin yer aldığını anlattı.



Uğurluel, kervansarayın tabelasında yapım amacının "Rodos seferi sırasında konaklama" olarak yazdığını ancak günümüzdeki durumunun "vicdan yaralayıcı" olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:



"Yüzyıllar önce Allah rızası için yaptırılan eserlerin bara, eğlence mekanlarına dönüştürülmesi beni çok üzüyor. Kamulaştırma çabalarına çok sevindim. Yetkililerin bu konuda hızlı olması bizleri vicdanen rahatlatır. Kervansarayın özüne ruhuna uygun hale geleceğini günü sabırsızlıkla bekliyorum."