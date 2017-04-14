Hafriyat Kamyonunun Lastiği Patlayıp Alev Alev Yandı

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA



Ataşehir'de seyir halindeki hafriyat kamyonunun lastiği büyük bir gürültüyle patlayıp alev aldı. Şoför dorseyi araçtan ayırıp durumu itfaiyeye bildirdi. Patlama sesi nedeniyle çevredekiler panik yaşadı.



Olay saat 22.00 sıralarında Ataşehir TEM bağlantı yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Ali Rıza Engel (43) idaresindeki hafriyat kamyonunun arka lastiği seyir halindeyken büyük bir gürültüyle patladı. Daha sonra patlayan lastik alev aldı. Şoför bunun üzerine aracı dorseden ayırıp itfaiye ve çevredekilerden yardım istedi. Bölgeye ulaşan itfaiye yangına müdahale edip alevleri söndürdü.



"BOMBA GİBİ PATLADI"



Patlama sesiyle panik yaşadıklarını belirten çevre sakini, "Kahvehanede oturuyorduk. Birden bire ses geldi. Bomba gibi patladı. Bizde koştuk geldik yardım ettik arkadaşa Allah'a şükür hiçbir şey yok" dedi.



İHBARLAR ÜZERİNE ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ



Konuyla ilgili çok sayıda kişi, 155'i arayarak patlama ihbarında bulununca bölgeye çok sayıda da polis ekibi sevk edildi.



Olayda yaralı ve can kaybı yaşanmakzen hafriyat kamyonunda maddi hasar meydana geldi.



Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol hafriyat kamyonunun kaldırılmasıyla yeniden açıldı.