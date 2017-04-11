Ba-tiyatro, son oyunu "Hafızasını Kaybeden Müzeden Bir Traktöre Mektuplar" ile garajistanbul'da.



"Girişi küçük bir bahçeye açılan bir evde kalıyoruz burada. Üst kattaki komşularımız çok yardımcı oluyorlar. Annemi yalnız bırakamıyoruz evde, bazen onlara emanet ediyoruz."



Bir ailenin üç kuşak hikayesinden arta kalan mektupların, kaybolan eşyaların, insanların ve fotoğrafların ardında bıraktığı yas.



Geceleri sokaklarda dolaşan bir müze.



Sahibini kaybeden bir traktör.



Bir dostluk hikayesi.



"Ben iyiyim, Paris'e ilk gittiğim gibi değil, kendimi idare edebiliyorum. Türkiye'den gelen bir öğretmen arkadaşımız çok yardımcı oluyor. Haberlerini bekliyorum."



Metin: Ferdi Çetin



Konsept ve Yönetmen: Yusuf Demirkol



Oyuncu: Nilay Erdönmez



Üst Ses: Turan Özdemir



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Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : garajistanbul



Mekan Adresi : Tomtom Mah. Yeni Çarşı Cad. Kaymakam Reşat Bey Sok. No: 11/A



Başlangıç Saati : 11.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 11.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Hafızasını Kaybeden Müzeden Bir Traktöre Mektuplar



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır