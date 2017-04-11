Hafızasını Kaybeden Müzeden Bir Traktöre Mektuplar
Ba-tiyatro, son oyunu "Hafızasını Kaybeden Müzeden Bir Traktöre Mektuplar" ile garajistanbul'da.
Ba-tiyatro, son oyunu "Hafızasını Kaybeden Müzeden Bir Traktöre Mektuplar" ile garajistanbul'da.
"Girişi küçük bir bahçeye açılan bir evde kalıyoruz burada. Üst kattaki komşularımız çok yardımcı oluyorlar. Annemi yalnız bırakamıyoruz evde, bazen onlara emanet ediyoruz."
Bir ailenin üç kuşak hikayesinden arta kalan mektupların, kaybolan eşyaların, insanların ve fotoğrafların ardında bıraktığı yas.
Geceleri sokaklarda dolaşan bir müze.
Sahibini kaybeden bir traktör.
Bir dostluk hikayesi.
"Ben iyiyim, Paris'e ilk gittiğim gibi değil, kendimi idare edebiliyorum. Türkiye'den gelen bir öğretmen arkadaşımız çok yardımcı oluyor. Haberlerini bekliyorum."
Metin: Ferdi Çetin
Konsept ve Yönetmen: Yusuf Demirkol
Oyuncu: Nilay Erdönmez
Üst Ses: Turan Özdemir
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Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : garajistanbul
Mekan Adresi : Tomtom Mah. Yeni Çarşı Cad. Kaymakam Reşat Bey Sok. No: 11/A
Başlangıç Saati : 11.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 11.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Hafızasını Kaybeden Müzeden Bir Traktöre Mektuplar
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır