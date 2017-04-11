Hafızasını Kaybeden Müzeden Bir Traktöre Mektuplar

Ba-tiyatro, son oyunu "Hafızasını Kaybeden Müzeden Bir Traktöre Mektuplar" ile garajistanbul'da.

Hafızasını Kaybeden Müzeden Bir Traktöre Mektuplar

Ba-tiyatro, son oyunu "Hafızasını Kaybeden Müzeden Bir Traktöre Mektuplar" ile garajistanbul'da.

"Girişi küçük bir bahçeye açılan bir evde kalıyoruz burada. Üst kattaki komşularımız çok yardımcı oluyorlar. Annemi yalnız bırakamıyoruz evde, bazen onlara emanet ediyoruz."

Bir ailenin üç kuşak hikayesinden arta kalan mektupların, kaybolan eşyaların, insanların ve fotoğrafların ardında bıraktığı yas. 

Geceleri sokaklarda dolaşan bir müze.

Sahibini kaybeden bir traktör.

Bir dostluk hikayesi.

"Ben iyiyim, Paris'e ilk gittiğim gibi değil, kendimi idare edebiliyorum. Türkiye'den gelen bir öğretmen arkadaşımız çok yardımcı oluyor. Haberlerini bekliyorum."

Metin: Ferdi Çetin

Konsept ve Yönetmen: Yusuf Demirkol

Oyuncu: Nilay Erdönmez

Üst Ses: Turan Özdemir

*Biletinizin barkodunu KonserV aplikasyonu ile okutup puan kazanmayı unutmayın.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : garajistanbul

Mekan Adresi : Tomtom Mah. Yeni Çarşı Cad. Kaymakam Reşat Bey Sok. No: 11/A

Başlangıç Saati : 11.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 11.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Hafızasını Kaybeden Müzeden Bir Traktöre Mektuplar

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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