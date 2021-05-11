Hafız Muhammed Şen kimdir?
Dini programlara dikkatleri çeken Muhammed Şen, izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Hafız Muhammed Şen kimdir?
Çıktığı programlarla adından söz ettirmeyi başaran genç hafız Muhammed Şen hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Hafız Muhammed Şen kimdir?
HAFIZ MUHAMMED ŞEN KİMDİR?
1993 yılında Konya'da dünyaya gelen Muhammed Şen Üniversite öncesi eğitimini
Konya'da tamamladı. 2018 yılında Konya Karatay Üniversitesinden Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden mezun oldu. Muhammed Şen açık öğretim ilahiyat fakültesini de bitirdi.