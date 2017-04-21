Hafif Ticari Araç Yayaya Çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman'da, hafif ticari aracın yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı, Devdağlar Petrol yakınlarında Muhammed B., idaresindeki 02 AE 414 plakalı hafif ticari araç yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Suzan Yalgı'ya çarptı. Meydana gelen kazada yaya Suzan Yalgı yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN