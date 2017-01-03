Hafif Ticari Araç, Üniversiteli Kızlara Çarptı: 2 Ölü

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isterten hafif ticari aracın çarptığı üniversite öğrencileri Eda Tütüncü ve Rabia Turhan yaşamını yitirdi.



Kaza, akşam saatlerinde E-91 karayolunda meydana geldi. İskenderun Teknik Üniversitesi Meles Yüksek Okulu öğrencisi 19 yaşındaki Eda Tütüncü ve aynı yaştaki arkadaşı Rabia Turhan, okul çıkışı eve giderken, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada henüz sürücüsü öğrenilemeyen 31 B 3783 plakalı hafif ticari araç, genç kızlara çarptı. Kazada Eda Tütüncü olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Rabi Turhan ise çağırılan ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak Turhan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Gözaltına alınan araç sürücüsü, polis merkezine götürüldü.



- Hatay