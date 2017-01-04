Hafif Ticari Araç, Üniversiteli Kızlara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı üniversite öğrencileri Eda Tütüncü hayatını kaybetti, Rabia Turhan ise ağır yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde E-91 karayolunda meydana geldi. İskenderun Teknik Üniversitesi Meles Yüksek Okulu öğrencisi 19 yaşındaki Eda Tütüncü ve aynı yaştaki arkadaşı Rabia Turhan, okul çıkışı eve giderken, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada henüz sürücüsü öğrenilemeyen 31 B 3783 plakalı hafif ticari araç, genç kızlara çarptı. Kazada Eda Tütüncü olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Rabi Turhan ise çağırılan ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Turhan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.



Gözaltına alınan araç sürücüsü, polis merkezine götürüldü. - Hatay