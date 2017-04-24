Hafif Ticari Araç Tarlaya Uçtu: 2 Ölü, 2 Yaralı

AFYONKARAHİSAR'da hafif ticari aracın şarampole uçtuğu kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 37'nci kilometresindeki Pazarağaç Beldesi yakınlarında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. 71 yaşındaki Muhammet Salih Çakır yönetimindeki 43 AF 143 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak tuğla fabrikalarının toprak alması sonucu boşalan ve yaklaşık 10 metre derinliğe ulaşan tarlaya uçtu. Kaza ardından olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza yerine inemeyen sağlık ekipleri AFAD'dan yardım istedi. Gelen AFAD ekipleri halat yardımıyla yaralılara ulaştı. 4 kişi halat ve sedye yardımıyla düştükleri yerden çıkarıldı. Yaralılardan Emine Çakır olay yerinde, 57 yaşındaki İsmail Çakır ise ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Muhammet Salih Çakır ile 5 yaşındaki İsmail Çakır ise ambulansla Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Cenazeler aynı hastanenin morguna konuldu.



- Afyonkarahisar