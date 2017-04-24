Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Muhammet Salih Çakır yönetimindeki 43 AF 143 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 28. kilometresinde 10 metre yükseklikten şarampole devrildi.



Araçtaki Emine Çakır, kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile 3 kişi yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, şarampoldeki araca ve yaralılara ulaşamadı. Bunun üzerine çağrılan AFAD ekipleri, araca ulaşarak 4 yaralıyı halat yardımıyla yukarı çıkardı.



Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.



Emine Çakır'ın cesedi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.