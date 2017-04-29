Hafif Ticari Araç ile Taksi Çarpıştı: 3 Yaralı

KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde, hafif ticari araç ile karşı yönden gelen taksinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde, Darıca Ali Arıcan Caddesi'nde meydana geldi. 24 yaşındaki Derviş Erdaş yönetimindeki 34 DL 0050 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelmekte olan 40 yaşındaki Sedat Akbaş'ın kullandığı 41 T 3017 plakalı taksi çarpıştı. Araçların savrulması sonucu yol kenarında bulunan 2 araç da hasar gördü. Kazada, Derviş Erdaş, Sedat Akbaş ve hafif ticari araçta bulunan bir kişi yaralandı. Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Darıcakocaeli