Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kutlu Doğum Haftası çerçevesinde düzenleyeceği "Hadisler Işığında Kutlu Doğum Programı"nda başkentli gençler ile Suriyeli ve yetim kardeşlerini bir araya getirecek.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü, Hz. Muhammed'in dünyaya bahşedilişinin şerefine onunla ilgili konuların ele alındığı Kutlu Doğum Haftası kapsamında farkındalık oluşturacak interaktif bir etkinliği hayata geçiriyor.



Ankara Sıdıka Kınacı İlköğretim Okulunda yarın saat 11.00'de düzenlenecek programda, gençler, hadisler ışığında, çevre, sevgi, merhamet, kardeşlik, temizlik, sağlık ve spor aktivite temalı atölyelerde yaşamlarına değer katacak çalışmalar yapacak.



Etkinlik kapsamında farklı Müslüman ülkelerden gelecek gençlerin kendi ülkelerinden getirdiği un ve su ile "kardeşlik ekmeği" de yapılacak.