Hadise Zayıflamak İçin Jennifer Lopez'in Yaşam Koçuna 60 Bin TL Ödeyecek

Hayranlarının 'Yerli Jennifer Lopez' dediği Hadise, dünyaca ünlü yıldızın izinden gidiyor. Güzel şarkıcı, Lopez'in ABD'li yaşam koçuyla 2 haftalık detoks kampına girip form tutmak için yaklaşık 60 bin lira ödeyecek.

TÜRK YAŞAM KOÇU ŞEYDA COŞKUN İLE DAVALIK OLMUŞTU

Havaların ısınmasıyla Hadise'yi zayıflama telaşı sardı. Daha önce de zayıflamak için Şeyda Coşkun'dan destek alan güzel popçunun 13 bin lira ödediği program sonrasında hızla kilo vermesinden dolayı vücudunda sarkmalar oluşmuştu. Bu yüzden Coşkun'la davalık olan ünlü şarkıcı, bu kez temkinli davrandı. Kalçalarından dolayı hayranları tarafından 'Yerli Lopez' yakıştırması yapılan Hadise'nin Jennifer Lopez ve Gwyneth Paltrow gibi dünyaca ünlü yıldızlarla çalışan ABD'li yaşam koçu Tracy Anderson'dan destek alacağı konuşuluyor.

ZAYIFLAMAK İÇİN 60 BİN TL ÖDEYECEK

Ünlü yaşam koçuna e-mail yoluyla ulaşan güzel popçu, yaz başında ABD'de 10 günlük bir detoks kampına girecek. Kamp için ünlü şarkıcının cebinden 7 bin 500 dolar (28 bin lira) çıkacak. Tracy Anderson'un özel karışımlarıyla da vücudunu arındıracak olan Hadise, bunun için de bin 500 dolar yani 5 bin 600 lira ödeyecek. Tracy Anderson, Hadise'ye 1 yıllık beslenme ve egzersiz programı da hazırlayacak. Bu programın bedeli ise 5 bin dolar (yaklaşık 20 bin lira)… Uçak ve konaklama masraflarıyla birlikte yaklaşık 60 bin lira ödeyecek olan Hadise'ye zayıflamak bir hayli pahalıya patlayacak.

KİNOALI SÜTLE FORM TUTACAK

Anderson'un en popüler zayıflama karışımlarından bir tanesi kinoalı süt. Jennifer Lopez'in sabahları bu karışımı tüketerek kilo verdiği biliniyor. Hadise de bu ve buna benzer gıdaları tüketerek form tutacak.