Hadise, Tatil İçin 1 Haftada 800 Bin TL Harcadı
Modacı kardeşiyle birlikte Maldivler ve Dubai'de tatil yapan Hadise, 1 haftada 800 bin TL'den fazla para harcadı.
Bu yıl jüri üyeliğini yaptığı 'O Ses Türkiye'de birincilik ipini göğüsleyen Hadise'nin Maldivler ve Dubai tatili gerçek anlamda bir hadise oldu.
EN PAHALI VİLLADA 4 GÜN KALDI
Posta'da yer alan habere göre Hadise, Maldivler'de Velaa Private Island Resort'un en pahalı villasında 4 gün kaldı.
800 BİN TL'NİN ÜSTÜNDE GİDERİ OLDU
Dubai'de 7 yıldızlı ünlü otel Burj al Arab'ın 780 metrekarelik kral dairesinde konakladı. Sadece 2 otele 675 bin TL verdi. Toplam gider 800 bin TL'yi geçti.
Hadise'nin tatilinden kareler;
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