Hadise, Tatil İçin 1 Haftada 800 Bin TL Harcadı

Modacı kardeşiyle birlikte Maldivler ve Dubai'de tatil yapan Hadise, 1 haftada 800 bin TL'den fazla para harcadı.

Hadise, Tatil İçin 1 Haftada 800 Bin TL Harcadı

Bu yıl jüri üyeliğini yaptığı 'O Ses Türkiye'de birincilik ipini göğüsleyen Hadise'nin Maldivler ve Dubai tatili gerçek anlamda bir hadise oldu.

EN PAHALI VİLLADA 4 GÜN KALDI

Posta'da yer alan habere göre Hadise, Maldivler'de Velaa Private Island Resort'un en pahalı villasında 4 gün kaldı.

800 BİN TL'NİN ÜSTÜNDE GİDERİ OLDU

Dubai'de 7 yıldızlı ünlü otel Burj al Arab'ın 780 metrekarelik kral dairesinde konakladı. Sadece 2 otele 675 bin TL verdi. Toplam gider 800 bin TL'yi geçti.

Hadise'nin tatilinden kareler;



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