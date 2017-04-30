Hadise, Tatil İçin 1 Haftada 800 Bin TL Harcadı

Bu yıl jüri üyeliğini yaptığı 'O Ses Türkiye'de birincilik ipini göğüsleyen Hadise'nin Maldivler ve Dubai tatili gerçek anlamda bir hadise oldu.

EN PAHALI VİLLADA 4 GÜN KALDI

Posta'da yer alan habere göre Hadise, Maldivler'de Velaa Private Island Resort'un en pahalı villasında 4 gün kaldı.

800 BİN TL'NİN ÜSTÜNDE GİDERİ OLDU

Dubai'de 7 yıldızlı ünlü otel Burj al Arab'ın 780 metrekarelik kral dairesinde konakladı. Sadece 2 otele 675 bin TL verdi. Toplam gider 800 bin TL'yi geçti.

Hadise'nin tatilinden kareler;







