Hadise, Sezonu Ateşli Pozuyla Açtı

Ünlü şarkıcı Hadise, yaz sezonunu derin dekolteli mayoyla açtı. Hadise'nin Instagram'dan mayosuyla çekildiği ateşli pozu yürek hoplattı.

Hadise, Sezonu Ateşli Pozuyla Açtı

Son zamanlarda Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edilen Hadise, yaz sezonunu açtı. Ünlü şarkıcı derin dekolteli mayosuyla Instagram'dan cesur bir fotoğraf paylaştı.

FOTOĞRAFI YORUMA KAPATTI

Hadise'nın Instagram hesabından paylaştığı bu ateşli pozunu yoruma kapatması da dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcının pozu 48 bine yakın beğeni aldı.

İşte Hadise'nin o paylaşımı:


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