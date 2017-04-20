Hadise, Sezonu Ateşli Pozuyla Açtı
Ünlü şarkıcı Hadise, yaz sezonunu derin dekolteli mayoyla açtı. Hadise'nin Instagram'dan mayosuyla çekildiği ateşli pozu yürek hoplattı.
Son zamanlarda Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edilen Hadise, yaz sezonunu açtı. Ünlü şarkıcı derin dekolteli mayosuyla Instagram'dan cesur bir fotoğraf paylaştı.
FOTOĞRAFI YORUMA KAPATTI
Hadise'nın Instagram hesabından paylaştığı bu ateşli pozunu yoruma kapatması da dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcının pozu 48 bine yakın beğeni aldı.
İşte Hadise'nin o paylaşımı:
sponsored ads