Hadise'nin Kayseri Çıkarması

'Müzik evrensel bir barış aracıdır, susmasına müsade etmiyoruz dedi. Daha önce Kayseri'de yaşanan terör olayları yüzünden üzülerek etkinliği ertelemek zorunda kaldığını belirten Hadise, ülkemizin zor günlerinde din, dil, mezhep ayrımı yapmadan herkesi barışa davet ediyorum. Müziğimizi barışımızı bir arada tutmaya ihtiyacımız var. Var gücümle barışın ve halkımın yanındayım.' dedi.

Basın mensuplarının diğer sorularını yanıtlayan Hadise, Dubai'de katıldığı konser ile ilgili ilk kez konuştu. 60.000 kişi konserimizi izledi, yaklaşık 2 saat sahne de kaldık. Enerjileri muhteşemdi. İlk Türk olarak sahne aldık. Türkçe şarkılarımızın yanı sıra özel bir repertuar hazırladık. Konserden mutlu ayrıldık dedi.

Hadise'den, Murat Boz'a Destek.

Ünlü yıldız 'O ses Türkiye' yarışmasında kıyasıya rekabet ettiği Murat Boz'a övgüler yağdırdı. Sesi kadar oyunculuğunu da beğenen Hadise, Murat'ın oyunculuğunu çok beğeniyorum, Canlandırdığı karakterlerin hakkını sonuna kadar veriyor. dedi.

Oyunculuğa Yeşil Işık

Oyunculuk ile alakalı gelen soruları yanıtlayan Hadise, 'Birçok sinema filmi ve dizi teklifi alıyorum. Kendimi ifade edebileceğim bir proje olursa içinde olmak isterim. Oyunculukta iddiam yok ama güzel projelere imza atmak isterim dedi. En çok oynamak istediği karakteri soran basın mensuplarına kendimi aksiyon filmlerine yakıştırıyorum. Deri ceket, deri pantolon ve bol koşturmalı bir aksiyon filmi güzel olabilir.' dedi

Hadise, sahneye kendini hazırlayan modacı kardeşi Derya Açıkgöz ve menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz için biz birbirilerini destekleyen, başarılarını birlikte paylaşan 3 kız kardeşiz. Yaptığımız işlerde birbirlerimize destek olduğumuz kadar birbirimin fikirlerini de önemsiyoruz. dedi.

2017 için muhteşem projelerim var.

'İddialı bir albüm hazırladık. Önümüzde ki günlerde sevenlerimizle paylaşıyor olacağız. Heyecanım çok büyük.' Dedi

Özel Hayatımla İlgili Sansasyon Yaptırmam.

Hakan Sabancı ile alakalı ilk kez konuşan güzel şarkıcı, 'Hakan sadece güzel bir jest yaptı. Onun dışında bir aşk söz konusu değil. Basının görüntü almasını engelleyen korumalar ile ilgili şemsiyenin açılması konusunu özellikle vurgulayan güzel şarkıcı şemsiye projesi benim özellikle yaptığım bir durum değil anlık gelişen bir olay. Ben bekar bir kadınım biriyle aşk yaşarsam bunu zaten söylerim. Özel hayatımla alakalı sansasyon yaptırmam.' dedi.

Basın mensuplarının aşk varmı? sorularını yanıtlayan Hadise, 'Benim kalbim hep dolu, içinde kimin olduğu mühim değil, ailem, sevdiklerim yeterli bana dedi. Özel biri varmı? Sorularına net cevap vermekten kaçınan güzel şarkıcı her an herşey olabilir.' dedi.

Şarkıcı Gülşen'in doğumu ile alakalı konuşan güzel yıldız altınımı aldım. En yakın zamanda ziyaretine gideceğim. Allah bana da nasip etsin diyerek sözlerini sonlandırdı.