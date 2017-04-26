Hadise, Maldivler Tatilinde Cami Ziyaretinde Bulunup Dua Etti

Sezonun yorgunluğunu Maldivler'de atan şarkıcı Hadise, cami ziyaretinde bulunup bol bol dua etti.

Hadise, Maldivler Tatilinde Cami Ziyaretinde Bulunup Dua Etti

O Ses Türkiye'nin final yapmasının ardından Maldivler tatiline çıkan Hadise burada çekilen karelerini sosyal medyadan sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

YAZI YAZMAMAYI TERCİH ETTİ

Tatili süresince sürekli plajdan fotoğraf paylaşan 31 yaşındaki şarkıcı, bu kez kardeşiyle birlikte gittiği cami ziyaretinden fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflara yazı yazmamayı tercih eden güzel şarkıcı, kalp emojisi koymakla yetindi.

2007'DE İBADETE AÇILMIŞTI

Ünlü şarkıcının ziyaret ettiği caminin 2007'de ibadete açılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kurucusu, 2004'te hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahayan'ın anısına yapılan Şeyh Zayed Camii olduğu ortaya çıktı.

İşte Hadise'nin cami ziyaretinden kareler;

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