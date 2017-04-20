Hadise Instagram Hesabından Makyajsız Fotoğrafını Paylaştı
Yaz sezonunu açan ünlü şarkıcı Hadise Instagram hesabından makyajsız bir fotoğrafını paylaştı. Hadise'nin bu paylaşımını gören takipçiler gözlerine inanamadı.
Yaz sezonunu açtığını Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine duyuran Hadise, eklediği son fotoğrafla bir sürpriz yaptı.
INSTAGRAM'DAN MAKYAJSIZ FOTOĞRAFINI YAYINLADI
Güzel şarkıcı sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını yayınladı. Daha önce Hadise'nin makyajsız halini görmeyen takipçiler gözxlerine inanamadı.
İşte Hadise'nin makyajsız paylaşımı:
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