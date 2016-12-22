Hadise ile Hakan Sabancı Sevgili mi? Hakan Sabancı Kimdir?

Hadise ile Hakan Sabancı sevgili mi? Hadise'nin kendisinden 6 yaş küçük Hakan Sabancı'yla bir aydır birlikte olduğu ortaya çıktı. İkili, gizlice Miami'de tatil bile yapmış. Önceki gün Karaköy'de patlayan Hadise-Hakan Sabancı ilişkisinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Kendisinden 6 ay yaş küçük sevgili yapan Hadise, 1 aydır birlikte olduğu Hakan Sabancı'yla Miami'ye tatile bile gitmiş. Sabah'ın haberine göre Hakan Sabancı ve Hadise'nin bir aydır aşk yaşadığı ve Hadise'nin sık sık sevgilisinin yalısına girip çıktığı öğrenildi. Hakan Sabancı ve Hadise, geçtiğimiz hafta Miami'de tatil yapmış ancak aynı yerden ayrı ayrı fotoğraf paylaşmışlardı.

KARAKÖY'DE YAKALANDILAR

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar'la bir yıllık ilişkisi geçtiğimiz ay biten Hakan Sabancı, önceki akşam Karaköy Drone'da eğlendi. Mekana aynı saatlerde giden bir diğer isim ise Hadise oldu. İkilinin içeride oldukça samimi bir şekilde eğlendikleri öğrenildi. Geç saatlere kadar eğlenen ikili, mekandan ayrılırken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Sabancı, aracını mekanın arka kapısına gönderdi. Hadise, Hakan Sabancı'nın aracına binerken Sabancı ise mekanı ön kapıdan terk etti.

HADİSE'YE 6 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİ

Bir dönem sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar'la aşk yaşayan Hakan Sabancı, cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın ortanca oğlu. Hakan Sabancı, 1991 doğumlu, yani 25 yaşında. Hadise ise 1985 doğumlu, yani 31 yaşında. İki sevgili arasında 6 yaş fark var.

"BAKTIK İŞ CİDDİYE BİNİYOR AYRILDIK" DEMİŞTİ

Sosyetik güzel, Hakan Sabancı ile aldatma yüzünden değil, ilişkilerinin evlilik yoluna girmesi nedeniyle ayrıldıklarını açıklamıştı. Alkoçlar "Ben güzel bir kızım, Hakan yakışıklı bir adam. Yaşlarımız henüz çok küçük. Baktık iş ciddiye biniyor ve evlilik yoluna giriyoruz, konuşup ayrılma kararı aldık." demişti.

HAKAN SABANCI KİMDİR?

1991 doğumlu olan Hakan Sabancı, Amerika'da üniversite okumaktadır. Futbol ve basketbol spor dallarıyla ilgilenen Hakan Sabancı koyu bir Beşiktaş taraftarı. Tam bir İstanbul hayranı olan Hakan Sabancı, gençler arasında stiliyle beğeni toplayan birisi olmayı başarabilmiştir. Sabancı Ailesi, zengin bir Türk ailesidir. Kendi çalışmasıyla Türkiye'nin en zengin adamı olan Hacı Ömer Sabancı ile başlar. Aile'nin bir kısmı, Hacı Ömer Sabancı'nın kurduğu Türkiye'nin en büyük şirketlerinden olan Sabancı Holding'in yönetimindedir.