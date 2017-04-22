Hadise'den Boş Plajda Tatil Keyfi
Yaz sezonunu erken başlatan Hadise, tatil için Maldivler'e gitti. Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarda plajda kimseciklerin olmaması dikkat çekti.
Jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye'yi bu yıl şampiyon olarak tamamlayan Hadise, sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı.
FOTOĞRAFLARINI INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI
Maldivler'de gününü gün eden ünlü popçu, çektiği fotoğrafları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
BOŞ PLAJDA KEYİF SÜRDÜ
Hadise'nin paylaştığı fotoğraflarda plajda kimsenin olmaması ise dikkat çekti. Akıllara, "Hadise para verip plajı mı kapattırdı?" sorusu geldi.
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