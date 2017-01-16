Hadim'de Karla Mücadele

Hadim ilçesinde yaşayan vatandaşlar, bir yandan kar yağışına sevinirken diğer yandan da karın getirdiği zorluklarla mücadele ediyor.



Bir aydır aralıkla devam eden kar yağışı, ilçede ve ilçeye bağlı mahallerde araçların yanı sıra bazı tek katlı evlerin de kar altında kalmasına neden oldu. Kar kalınlığının yer yer üç buçuk metreye ulaştığı ilçedeki vatandaşlar karları temizleyerek evlerinin önünü açıyor.



Dedemli Mahallesi'nde yaşayan Habibe Kayacin ilk defa bu kadar kar yağışını gördüğünü belirterek, kapanan yolların açılması için sürekli karla mücadele ettiklerini kaydetti.



Ali Kırışık ise ilçede son 50 yılın en fazla kar yağışının olduğuna işaret ederek, "Damlardan kürünen ve çatılardan düşen karların da birikmesiyle yollarda devasa kar yığınları oluştu. Arabalarımız, evlerimiz kar altında kaldı." dedi.