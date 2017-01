Tiyatro İS'in oyunu "Hades'in Arka Bahçesi", yeni sezonda Sahne Aznavur'da seyircisiyle buluşuyor.



Sonu olan hayatındaki, sonsuz dua hakkını kimler için kullanıyorsun? Kim olduklarının bir önemi var mı? Yok mu? ya hayatın sonsuz, dua hakkın tek olsaydı? Haksızlık mı? Çok…



Yazan: Hilal Kuvvet Yöneten: Sinem Çubuk Yardımcı Yönetmen: Basil Abdunnur Oyuncular: Cihan Alparslan Hilal Kuvvet Mert Can Ertürk Mustafa Uhud Çoban Ömür Sevgi Çil Seda Çakmaksoy Sinem Çubuk Sude Çubuk Ufuk Tevge Müzik: Burçak Çöllü Elemental Müzik ve Dans: Can Emre Uygan Koreografi: Köksal Ünal Dekor Tasarım: İbrahim Ortakıcık Işık Tasarım: Yasin Gültepe Işık Uygulama: Mehmet Can Öztürk Kostüm Uygulama: Fatma Akın, Sevtap Çubuk Afiş Tasarım: Benan Akın