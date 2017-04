Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, geçen yıl kullanılmaya başlanılan 4,5G'de yerlilik ve millilik konusunda çeşitli oranlar koyduklarını belirterek, "İlk sene çok düşük kalmış olsa da bu ortalamaları sonuna kadar takip edeceğiz." dedi.



Sayan, BTK'da düzenlenen Hacktrick'17 Siber Güvenlik Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, üç gün boyunca sürecek etkinliğin ilk gününde alanında uzman kişilerin sunumları ve konuşmalarının olacağını dile getirdi. Sayan, "Aynı zamanda, hemen yan taraftaki salonumuzda 8 takımın eleme usulü gün boyu yarışacağı 'Capture The Flag' yarışması devam ediyor olacak ve gün sonunda kazanan takım belli olacak." ifadesini kullandı.



Konferans kapsamında siber güvenliğin farklı alanlarında web uygulama güvenliğinden, kablosuz ağ güvenliğine, zararlı yazılım analizinden, adli bilişim analizine kadar çeşitli konularda ders verileceğini anlatan Sayan, "Binin üzerinde arkadaşımız bu derslere iştirak ediyor olacak. Bu anlamda dolu dolu geçecek olan 3 günün katılımcılar ve ülkemiz için verimli sonuçlar üreteceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.



Sayan, teknolojinin nimetlerini iyi ve doğru şekilde kullananlar ve kullanmayanlar arasındaki farkın her alanda kendini gösterdiğini, teknolojinin, bireyler, şirketler hatta ülkeler arası rekabetin belirleyici faktörü haline geldiğini söyledi.



Dijital ekonominin faydalarına ulaşmak için internete ve bilgi teknolojilerine yönelik olarak "güvenli" ve "güvenilir" bir ortam oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Sayan, sanal ortamda güven tesis etmenin yolunun siber güvenliğin artırılmasından geçtiğini bildirdi. Sayan, geçen yıl 400'den fazla farklı türde fidye yazılımın ortaya çıktığı bilgisini verdi.



Sayan, siber güvenlikte tüm kurumlar ve kuruluşlara önemli görevler düştüğüne işaret ederek, "Amacımız tüm paydaşları mümkün olan en etkin biçimde bir araya getirmektir. Bu alanda elimizi taşın altına koyarak siber güvenliğe yönelik her türlü faaliyette öncü olmak ve gerektiğinde ilgili paydaşlarımıza destek vermektir. Siber dünyanın neresinde olursa olsun, varlıklarımızı korumak boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki uzman ihtiyacı ve açığını en aza indirmeye çalıştıklarını dile getiren Sayan, "Bizim ekibimize almadığımız arkadaşlarımızı da gerek kamu gerekse özel sektöre, oluşturduğumuz havuzdan eleman istihdamı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.



- "Gerçek hayatta suç olan, internette de suç"



Sayan, gerçek hayatta suç olanın internette de suç olduğu bilinciyle internet ortamında özellikle de sosyal medyada yapılan paylaşımlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.



5G yolunda ilerlerken oluşan tüm fırsatları değerlendirdiklerini anlatan Sayan, "4,5G, kullanıcısı olmayan hiçbir arkadaşımız yok gibi. Bir sene için ciddi bir orana ulaştık ama hala bir eksiğimiz var. Nedir eksik? Yerlilik ve millilik. Geçen yıl kullanılmaya başlanan 4,5G'de yerlilik ve millilik konusunda çeşitli oranlar koyduk. İlk sene çok düşük kalmış olsa da bu ortalamaları sonuna kadar takip edeceğiz. Kendi teknolojimizi üretmediğimiz ve bu teknolojiye sahip olmadığımız ölçüde dışarıya bağımlıyız demektir." dedi.