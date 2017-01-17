Hackerların "Rock Star"Ları Yetişecek!

STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) metodu ile lokal ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak 7-17 yaş grubu için yaratıcı teknoloji atölyeleri hayata geçiren PlayLab Türkiye, bir ilke daha imza attı. Kodlama derslerini müzikle buluşturan eğitim programı ile çocuklar hem müzik eğitimi alacak hem de elektronik müzik yapabilecekler. Hatta elektronik devreleri kullanarak kendi müzik aletlerini de üretebilecekler. Programın yönetimini Altın Portakal ödüllü besteci, elektronik müzik sanatçısı ve prodüktörü Başar Ünder yürütüyor. Ünder'le birlikte programın eğitmen kadrosunda Yıldırım Gülsever, Çağrı Temel ve Umut Ayyıldızlı gibi alanında uzman isimler yer alıyor.



Konu ile ilgili olarak PlayLab Türkiye Dijital Müzik Eğitimi Koordinatörü Başar Ünder şu şekilde bilgi verdi: "Enstrüman çalmak aslında kodlama yapmaya çok benziyor. Bir enstrümanı çalmayı öğrenmek için disiplinli bir şekilde neredeyse her gün çalışmalı ve kendinizi geliştirmelisiniz. Kodlama öğrenen çocukların da aynı şekilde ciddi bir disiplinle çalışması ve kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Bu programda çocuklar; kodlama, donanım ve popüler müzik yazılımlarının yanı sıra elektronik müzik prodüksiyonu ve performansı konularında da eğitim alacaklar. Burada edindikleri deneyimi, kendi tasarladıkları enstrümanları ve müzikal arayüzleri geliştirecek/üretecek şekilde kullanmalarını amaçlıyoruz. "Müziğini Kodla" hareketiyle müzik yapmanın yeni yollarını birlikte keşfedeceğiz." dedi.



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PlayLab Türkiye eğitmenlerinden müzisyen Yıldırım Gülsever ise, "Her şeyin dijitalleştiği bir dünyada müzik endüstrisi de bu dijitalleşmeye ayak uydurdu. Artık müzisyenler hem müzik yaparken, hem de yaptıkları müziği hedef kitlelerine ulaştırırken teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanıyorlar."dedi. "Müziğini Kodla" eğitimi ile birlikte müziğe yepyeni bir bakış açısı kazandırdıklarını ifade eden Gülsever, bu sayede çocukların daha kolay bir şekilde kodlama derslerini öğrenebileceklerini ve kendilerini hem müzik hem de kodlama konusunda ileri düzeyde geliştirebileceklerini söyledi. Gülsever: "Müzikte karmaşık görünen notalar, birbiriyle uyum içerisinde melodilere dönüşürken; uzun ve karmaşık görünen kodlar da bir bütünün parçalarıdır. Bu kodlarla meydana getirilen satırlar tıpkı müzik notaları gibidir. Karmaşık görünen bu kodları anlamlı hale getirmek iyi bir kodlama bilgisiyle mümkündür. Bu eğitim programlarıyla çocuklar hem bu iki yeteneği nasıl doğru kullanacaklarını, hem de bunlar sayesinde nasıl duygularını melodilere aktaracaklarını öğrenmiş olacaklar."dedi.



Müziğini kodla programı ile ilgili detaylı bilgiye www.playlab-tr.com ve https: //www.facebook.com/playlabturkiye adreslerinden, 0212 442 07 75 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Hashtag: #müziğinikodla