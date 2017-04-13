Hackerlar, Telefonun Hareket Sensörleriyle Pın ve Şifrelerinizi Çalıyor

Hareket halinde yazarken telefonun hareket sensörlerini ele geçiren Hackerlar PIN ve Şifre Bilgilerinizi çalınabilir!





Hackerlar Telefonun Hareket Sensörleriyle PIN ve Şifrelerinizi çalıyor. Görünüşe göre bilgisayar korsanları, telefonunuz yazarken ilerledikçe şifrelerinizi deşifre edebiliyor.



Mobil kullanıcıların artık her zamankinden daha dikkatli olması gerekiyor. Akıllı telefonunuzun hareket sensörlerini ele geçiren bilgisayar korsanları PIN'lerinizi ve şifrelerinizi ele geçiriyor.



İngiltere'nin Newcastle Üniversitesi'nden bir siber araştırmacılar ekibi, yazdıkça telefonunuzun eğme şeklini ve hareketini analiz ederek dört basamaklı bir PIN'i çalmanın ne kadar kolay olduğunu gösterdi.





Akıllı Telefonun Hareket Sensörleri Sizi Gözetliyor mu?





Telefonunuzun hareketlerinin rastgele olduğunu düşünebilirsiniz, ancak görünüşe göre farklı kalıplar oluşturuyorlar.



Yapılan testlere göre 4 basamaklı pinleri 5 tahmin hakkının kullanıldığı testlerde Yüzde 70 oranında tahmin edebildiler.



Hackerlar, Telefonun Hareket Sensörleriyle PIN ve Şifrelerinizi Çalıyor, Peki Nasıl?





Testleri gerçekleştirmek için ekip, çeşitli hesaplara erişmek için aktif olarak çeşitli PIN'ler giren kişilerden toplanan veriler ile bir Veri havuzu oluşturdu. Daha sonra hedefteki akıllı telefona web tarayıcısı üzerindeki açık ile javascript exploit yerleştirdiler. Kötü amaçlı yazılımın bağlantısı tıklandığı sürece hareket sensörleri hackerlar için çalışmaya başlamış oluyor.



Ekip tarayıcıların bu tür saldırılara karşı nasıl önlem alabileceği konusunda üreticileri bilgilendirdiler. Apple ve FireFox hareket sensörlerinin bu şekilde kullanılmasının önüne geçecek güncellemeleri ve yamaları yayınladı. Google bu konudaki açığı biliyor ve hala bir çözüm arıyor.



Araştırmacılar Hareket sensörünü kullanarak kişiler spor verilerini ve diğer özel bilgilerini ele geçirme konusunda araştırmalarını genişletiyor.



Sensörlerinin faaliyetleriniz hakkında casusluk yapmak için nasıl kullanıldığını ve giyilebilir ürünlerden toplanan verilerin gizliliğiniz için nasıl bir risk oluşturabileceğini öğrenmek istiyorlar.



PopSci

Newcastle University (1), (2)





http://www.teknotalk.com/hackerlar-telefonun-hareket-sensorleriyle-pin-ve-sifrelerinizi-caliyor-56353/