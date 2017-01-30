Hacker'ların Son Marifeti!

Avusturya'daki lüks bir otel olan The Romantik Seehotel Jäegerwirt, yakın zamanda yaptığı açıklama ile, hacker'ların elektronik anahtar kartı sistemini ele geçirdiklerini ve ziyaretçilerin odalarına giremedikleri bir saldırının kurbanı olduğunu duyurdu.



Hacker'lar, elektronik kart sisteminin yanı sıra bütün genel bilgisayar sisteminin de kontrolünü ele geçirmişlerdi. Bunun anlamı da rezervasyon ve kasa sistemlerinin de devre dışı olduğuydu. Otelin yönetiminin söylediğine göre bu saldırı, otelin uğradığı üçüncü saldırıydı ancak ilk defa anahtar sistemini ele geçirmeyi başarmışlar.



Otel, çalışmalara devam edebilmek için hacker'ların isteğine boyun eğerek 1.500 Euro değerinde Bitcoin ödemesi yapmayı kabul etmiş. Ödemenin yapılmasının ardından sistemler geri geldi ve ziyaretçiler odalarına girebildi. Otel normalde olduğu gibi çalışmaya devam ederken, bu saldırının sonrasında bir arka kapı açık bırakılarak dördüncü bir saldırı denendi. Ancak bu saldırı, güvenlik standartlarının yükseltilmesi ve kritik ağların birbirlerinden ayrılması sayesinde sorunsuz bir şekilde atlatıldı.



Otel yöneticisi Christoph Brandstaetter'in söylediğine göre otel, diğerlerini uyarabilmek için bu duyuruyu yapmaya karar verdi. Saldırı sırasında otelin tamamen dolu olduğunu söyleyen Brandstaetter, böyle bir durumda ne polisin, ne de sigortanın yardımcı olamadığını söylüyor.



İlk saldırının ardından sistemin düzeltilmesinin otele birkaç bin Euro'ya mal olduğu ve suçluların bulunamamasından dolayı sigortadan ödeme alınamadığı belirtiliyor. Ödenen her Euro'nun zarar verdiğini belirten yönetici, başka otellerin de benzer şekilde saldırıya uğradıklarını ve onların da aynı şeyi yaptıklarını bildiklerini söylüyor.



Hack saldırısının ardından otel, elektronik kapı kilitlerinden vazgeçerek, 111 yıl önce açıldığı zamandaki gibi klasik anahtar ve kilit sistemine geri dönmeyi düşünüyor...