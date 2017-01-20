Hacizli Araçları Değiştiren Kaportacı Suç Üstü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta hacizli araçları, aynı marka ve model pert kaydı bulunan araçlarla değiştiren kaportacı, polis ekiplerinin iş yerine yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayis Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araçların parçalarını değiş tokuş yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen Küçük Sanayi Sitesinde Ö.K.'nın (41) iş yerine operasyon düzenledi.



Ekipler, iş yerinde pert kaydı olan 46 BY 733 plakalı 2010 model beyaz renkli kamyonetin, haciz ve yakalaması bulunan 46 KH 120 plakalı 2011 model ve aynı renkteki kamyonetle değiştirildiğini belirledi.



İş yerinin çatısında parçalanmış bir otomobil bulan ekipler, yapılan araştırmada aracın değiştirmeye hazır hale getirilmiş haciz ve yakalama kararı bulunan 33 TC 539 plakalı 2011 model beyaz renkli otomobil olduğu ve zanlının gizlemek için çatıya çıkardığını ortaya çıkarttı.



Kamyonet ve otomobil emniyet bahçesine çekilirken iş yeri sahibi Ö.K. gözaltına alındı.



Bu arada, zanlının hacizli yakalamalı araçları haciz koyan şirket ve şahıslardan kaçırıp parçalayarak piyasaya parça parça satıp para kazanmaya yönelik suç işlediği, bazı araçları da değiş tokuş yapıp plaka motor uyarlaması yaparak tanımaz hale getirdiği belirlendi.