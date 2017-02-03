Hacıosman Mahallesinde Yol Genişletme Çalışması

Körfez Belediyesi, Hacıosman mahallesindeki yol genişletme çalışmalarına hız verdi.



Halkın talepleri arasında yer alan Hacıosman mahallesinde ekipler, iş makineleri ile dağı oyarak yolun genişletilmesini sağlıyor. Çalışmalar kapsamında daha önce 7 metre yolan yol, genişletilerek 17 metreye çıkarılıyor. Gidiş ve dönüş olmak üzere toplamda dört şeritten oluşacak iki ölçü yol tamamlandığında ışıklandırması ve görünümüyle adeta otoyolu andıracak. - KOCAELİ