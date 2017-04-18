Hacıeyüplü Mahallesinde Asfalt Çalışması

Merkezefendi Belediyesi'nin ilçede yol açma ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Belediye son olarak Hacıüyüplü mahallesinde 1,5 kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştiriyor.



Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Hacıeyüplü mahallesine hizmet etmek üzere 1,5 kilometre uzunluğunda yol asfalta kavuşuyor. Hacıeyüplü'den Salihağa mahallesine uzanan 156 bin metrekare alana aynı zamanda 19 bin metre bordür ve 19 bin metrekare parke taşı döşeniyor. Buradaki 35 metre genişliğindeki asfalt yol, çevre yolu ile İzmir Asfaltını birbirine bağlayacak. 6,5 milyon TL maliyeti olan ve tamamen öz kaynak ile yapılan asfalt çalışmalarını Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu yerinde inceledi. Başkan Subaşıoğlu, asfalt silindir makinesinin direksiyonuna geçti.



"İhracat şehri Denizli'de yüksek standartlı yollar önemli"



Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, inceleme esnasında yaptığı açıklamada, "Hacı Eyüplü ile Bozburun bölgemizde sanayi alanının olduğu yerde çok önemli yollara hep birlikte ekip arkadaşlarımızla imza atıyoruz. Özellikle Denizli'de ihracat çok önemli İhracat yapılan bu şehirde yurt dışından gelen müşterilerin ziyaret ettikleri bu nokta da bu sanayi alanında yollarımızın aynı şehir içerisinde olduğu gibi yüksek standartlarda olması bizler için önemli. İnşallah en kısa süre içerisinde bu bölgedeki tüm üst yapı çalışmamızı tamamlayacağız ve hizmete alacağız. Bu görmüş olduğunuz yol 35 metre genişliğinde çevre yoluyla İzmir asfaltını birbirine bağlayan çok önemli bir geçiş güzergahıdır. Merkezefendi'yi hep birlikte inşallah daha güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ