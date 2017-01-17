Hacıcaferoğlu'ndan Aikido Daveti

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, çocukları kış spor okulları kapsamında açılan aikido kursuna davet etti.



Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 branşta ücretsiz olarak açılan kış spor okulları aikido kursu çalışmaları, gençler, yıldızlar, küçükler ve miniklerin katılımıyla Antalya Spor Salonu'nda hafta sonu gerçekleştiriliyor.



Dersler, aikido antrenörleri tarafından uygulamalı ve teknik olarak veriliyor.



Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, çocukların bedensel ve zihinsel gelişimi sağlamada aikidonun etkili olduğunu belirtti.



Hacıcaferoğlu, "12 ay boyunca ücretsiz olarak açılan yaz ve kış spor okullarında çocuklar spor yaparken keyif alıyor. Çocuklar yeni kişilerle tanışıp, sporla stresten uzaklaşıyor. Çocuklara, kış spor okulları kapsamında açılan aikido sporuna davet ediyorum."