Hacıbektaş "Hayır" Dedi

Hacıbektaş ilçesinde referandum nedeniyle 8 bin 949 kayıtlı seçmen için 44 sandık kurulurken 7 bin 882 seçmen oy kullandı.

Hacıbektaş

Hacıbektaş ilçesinde referandum nedeniyle 8 bin 949 kayıtlı seçmen için 44 sandık kurulurken 7 bin 882 seçmen oy kullandı.

Hacıbektaş ilçesinde kullanılan oylar sonrasında 7 bin 731 oy geçerli kabul edilirken 151 oy ise geçersiz sayıldı. Kullanılan oylar sonrasında ise 2 bin 596 seçmen evet oyu kullanırken 5 bin 135 seçmen ise hayır lehine oy kullandı. - NEVŞEHİR

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