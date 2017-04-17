Hacıbektaş "Hayır" Dedi

Hacıbektaş ilçesinde referandum nedeniyle 8 bin 949 kayıtlı seçmen için 44 sandık kurulurken 7 bin 882 seçmen oy kullandı.



Hacıbektaş ilçesinde kullanılan oylar sonrasında 7 bin 731 oy geçerli kabul edilirken 151 oy ise geçersiz sayıldı. Kullanılan oylar sonrasında ise 2 bin 596 seçmen evet oyu kullanırken 5 bin 135 seçmen ise hayır lehine oy kullandı. - NEVŞEHİR