Hacıbektaş Belediye Başkanı Selmanpakoğlu, Rektör Bağlı'yı Ziyaret Etti
Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti.
Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı ziyaret etti.
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı makamında ziyaret eden Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, kendilerine yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bağlı, kendilerine teşekkür etti. - NEVŞEHİR