Hacettepe Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezi Kurulma Çalışması Fizibilite Projesi Açılış...

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Hacettepe Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nin Kurulması Amacıyla Fizibilite Çalışmasının Yapılması" Projesi Hacettepe Üniversitesi Teknokent A.Ş. bünyesinde yürütülmektedir. Proje kapsamında üniversitenin sağlık, gıda ve enerji alanındaki mevcut potansiyelinin tespit edilmesi hedeflenmektedir.







Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vural Gökmen'in katılımları ile gerçekleştirilecek olan açılış toplantısında sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.







Saygılarımızla,