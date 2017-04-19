Hacettepe Üniversitesi 50. Yılında Sağlık İçin Yürüdü

Hacettepe Üniversitesi 50. yılında sağlık için yürüdü

Takım elbise altına spor ayakkabısı ile farkındalık yürüyüşü



ANKARA - Hacettepe Üniversitesi 50. kuruluş yılında sağlıklı bir yaşam için harekete dikkat çekmek amacıyla yürüyüş etkinliği düzenledi. Üniversite rektörü ve beraberindekiler, farkındalık için takım elbise altına spor ayakkabısı giyerek yürüdü.

Hacettepe Üniversitesi, 50. yılında "Sağlıklı Hacettepe" sloganıyla sağlık için fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek üzere "Daha ileriye, en iyiye" yürüyoruz etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinliğe; Üniversite Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, senato üyeleri ve öğrenciler katıldı. Takım elbise altına spor ayakkabısı giyerek yürüyüşe katılan Rektör Özen, "Türkiye'de kronik hastalıkların arttığı net olarak ortada. Kronik hastalık olarak kastettiğimiz diyabet, kalp damar hastalıkları, obezite, bel ve boyun ağrıları. Bunların dördü için de bir tek reçete var; hareket. Sağlıklı yaşam için herhalde birçok bilim insanın birleştiği spor; yürüyüş. Bugün simgesel olarak topluma örnek olmak adına da bu işi yapıyor olmaktan mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Ayşe Karaduman ise bu etkinliği sağlıklı yaşam için aktivitelerin arttırılması konusunda topluma bir mesaj vermek amacıyla planladıklarını belirterek, "Yaptığımız çalışmalar göstermiştir ki giderek aktivite düzeyimizi kaybetmekteyiz. Sağlık için belirli bir düzeyde hareketli olmamız gerekiyor. Aktivite alışkanlıklarını arttırmak için bir etkinlik düzenledik. Bunu Hacettepe Üniversitesinin 50. kuruluş yılında kamuoyuyla paylaşmak istedik. Bir farkındalık oluşturup bunu geleneksel etkinliğe ve bir aktiviteye dönüştürmek istiyoruz."

Hacettepe Üniversitesinin Hamamönü'ndeki kuruluşunu sembolize eden Ankara Evi'nden başlayan yürüyüş, Sıhhiye yerleşkesindeki senato salonunda son buldu.