Hac kuralları! Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir? Hac fiyatları!
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Hac kuralları! Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir? Hac fiyatları!

Hac kuralları! Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir? Hac fiyatları!
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Müslümanlığın beş şartından biri olan, Müslümanlarca zilhicce ayında Mekke'de yapılan, Kâbe'yi ziyaret ve tavaf töreni Hac nedir? Hac kuralları! Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir? Hac fiyatları! E- devlet hac sorgulama!

Müslümanlığın beş şartından biri olan, Müslümanlarca zilhicce ayında Mekke'de yapılan, Kâbe'yi ziyaret ve tavaf töreni Hac nedir? Hac kuralları! Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir? Hac fiyatları! E- devlet hac sorgulama!

HAC NEDİR?

Hac, Müslümanlarca kutsal olan Mekke çevresinde Kâbe ve diğer kutsal yerlerin ziyaret edilmesi ve ilgili dinî gerekliliklerin yerine getirildiği ibadettir. Hac; Kâbe'nin yanı sıra diğer bazı kutsal yerlerin birlikte ziyaret edilmesi, umre ise sadece Kâbe ziyareti olarak tanımlanır. Hac; Kur'ân'da Hac Sûresi'nin 28. âyetinde Müslümanların çeşitli yararlar için Kutsal Ev'i ziyareti olarak tarif edilir. Mikat; hacca başlarken ihram giyilen, bitişinde de çıkartılan, Harem hudutlarını belirleyen yerlere denir. Hacda Kâbe ziyaret edilir, tavaf yapılır, Safa İle Merve arasında say yapılır, Arafat'da vakfe yapılır, Minâ'da şeytan taşlanır ve kurban kesilir.

Hacca icra şekline göre farklı isimler verilmiştir. Temettü haccı, hac ve umrenin ayrı ayrı ihramla yapılmasıdır. Umre yapılmayan hacca ifrad haccı, umre ile haccın aynı ihramda yapılmasına ise kıran haccı denilmektedir. İslam dünyasının hac günü kurban bayramına denk gelen 10 Zilhicce'dir. Hacı olmayı arzu edenler kurban bayramından 3 gün önce Mekke'ye gider. Kurban bayramının öncesinde arife gününden bir gün önce Arafat'a gidilir ve orada kalınır.

HAC FİYATLARI!

Seyahat Acentaları fiyat konusunda farklılık göstermektedir. 16 bin TL'den başlayan fiyatlar seyahat firmaları sebebiyle değişiklik göstermekte.

HAC SORGULAMA

Hac sorgulama 2020 yılında"https://www.turkiye.gov.tr/diyanet-isleri-baskanligi" linki üzerinden sorgulandı. 2020 yılında yapılan hac sorgulamasında hac adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletildi.

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