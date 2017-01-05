Hac Kayıtları 6 Ocak'ta Sona Erecek

Lüleburgaz İlçe Müftüsü Hüseyin Uysal, Hac kayıtlarının 6 Ocak 2017 tarihinde sona ereceğini söyledi.



Kayıtlar hakkında bilgi veren Müftü Uysal, "Hac ibadeti için ilk kez kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın kayıtları 28 Aralık tarihinde başladı ve 6 Ocak Cuma günü sona erecek. Eski kayıtlıların güncelleme işlemi 9 Ocak tarihinde başlayacak ve 31 Ocak'ta sonra erecek. Hac adayı kuraları 23 Şubat tarihinde belirlenecek. Başvuru için 20 lira yatırıp dekontu ve kimliğiyle gelip müftülüğe gelip kayıt olabiliyorlar" ifadelerini kullandı. - KIRKLARELİ