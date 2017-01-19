Hac Kayıt Yenileme İşlemleri Devam Ediyor

Aydın'da hac kayıt yenileme işlemlerinin İl ve İlçe Müftülükleri aracılığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresinde devam ettiğini bildirildi.



2017 yılında kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarının yenileme işlemleri ile ilgili olarak Aydın İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, bu yıl işlemlerin otomatik olarak yapılmayacağı ifade edildi. Hacı adaylarının iletişim bilgilerinin güncellenmesi gerektiği belirtilirken yanlış iletişim bilgisi veren adayların kurayı kazanmış olsalar bile bilgileri yanlış olduğu için sorumluluğun kendilerine ait olacağı dile getirildi. Öte yandan kayıt yenileme işlemlerini yapmayan adayların kuraya dahil edilmeyeceği belirtilirken 23 Şubat 2017 tarihinde yapılacak kurada adaylar kutsal topraklara gidebilecek şanslı kişilerden olmaya çalışacak.



Kayıt yenileme işlemlerinin, 31 Ocak 2017 tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hac kayıt sorgulama sayfasının da aktif hale getirildiği kaydedildi. - AYDIN