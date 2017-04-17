Habur'da Zirai Karantina Binası
Silopi ilçesinde Zirai Karantina İl Müdürlüğü için yer tahsisi yapıldı.
Silopi ilçesinde Zirai Karantina İl Müdürlüğü için yer tahsisi yapıldı.
Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu ve Zirai Karantina İl Müdürü Talat Ayaz, Habur Sınır Kapısı'ndan giriş-çıkışı yapılacak gıdaların kontrol edileceği yeni hizmet binasının yapılacağı alanda incelemede bulundu.
Zirai Karantina İl Müdürlüğü, Silopi Devlet Hastanesi yanında İl Özel İdare Müdürlüğü'nce yaptırılacak yeni hizmet binasına taşınacak.