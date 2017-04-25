Hablemitoğlu'na Melvin Jones Dostluk Ödülü…

118-U Lions Kulüpleri Federasyonu Genel Yönetmeni, Ömer Ruhi Eryurt, "Temel bilim alanına ilişkin bilimsel çalışmalarının yanı sıra aile sorunları, toplumsal cinsiyet/kadın çalışmaları, gençlik ve insanlık adına önemli katkılarda bulunmasının yanı sıra Lion kimliği ile gerçekleştirdiği çalışmalar nedeniyle de önemli bir isim

Prof. Dr.Hablemitoğlu... Tüm bu özellikleri nedeniyle Lions Kulüpleri'nin en büyük ödülü olan Melvin Jones Dostluk Ödülü'nün Lions Kulüpleri adına, MD 118 Konfederasyon Başkanı Ln. Nilüfer Ogan'ın katılımıyla bizzat takdim edilmesi bize büyük onur verdi'' dedi.

2016-2017 Dönemi Konsey Başkanı Ln. Nilüfer Ogan, "Lions Kulüpleri için önemli olan bu özel ödülün,toplum adına gerçekleştirilen çok özel çalışmalarda katkısı olan Prof.Dr.Şengül Hablemitoğlu'na Konseyimizin aldığı kararla dönemimizde takdim edilmiş olması Türk Lionsu açısından ayrı bir onur kaynağı oldu." diyerek duygularını ifade etti.

Tören Melvin Jones Ödülü'nün Prof.Dr.Şengül Hablemitoğlu'na takdim edilmesiyle son buldu.

