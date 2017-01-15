Habitat Bioteknolojileri Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Bioturca Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Yılmazer, habitat bioteknolojinin ne olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Yılmazer, "Habitat yaşayan bir topluluk biçimidir. Bir bitki de habitattır bir insan topluluğu da habitattır. Bizim ürünlerimizin farklı içinde bakteri barındırması. Bu pamuk bakterisi. %100 doğal bir ürün. İnsan sağlığına zararı olmayan bu pamuk bakterisinin hidrokarbon zincirini kırıp yediği ve bunun karşılığında doğaya bir dönüşümü sağladığını ortaya koymuşlar. Bundan dolayı da herhangi bir kirlilik anında toprak üstü ürünlerde toprağı kaldırıp yakmaya gönderiyorlar. Bizim ürünle olduğu yerde bertarafını sağlıyoruz" diyerek toprağın nasıl arındırıldığını anlattı.