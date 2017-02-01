Haberleri Ses Getirdi, Özel Güvenlik Görevlileri Maaşlarını Aldı

Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi'nde (ESTRAM) çalışan ve yaklaşık 2 aydır maaşlarını alamadıklarını belirterek tepkilerine dile getiren özel güvenlik görevlileriyle ilgili haberin yayınlanmasının ardından hesaplarına paralarının yatırıldığı öğrenildi.



Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ESTRAM'ın özel güvenlik çalışanları yaptıkları açıklamada, Aralık ve Ocak ayının maaşlarını almadıkları için büyük sıkıntı yaşadıklarını anlatmışlardı. Bunun üzerine görsel ve yazılı basına mağduriyetlerini anlatan güvenlik görevlilerinin maaş sıkıntıları çözüldü. Dün haberin yayınlanmasından yaklaşık bir kaç saat sonra güvenlik personellerinin aralık ayı maaşlarına hesaplarına yatırıldı. Güvenlik görevlileri, ocak ayı maaşında da aksama olmaması için temennilerde de bulundular. - ESKİŞEHİR