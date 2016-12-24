Haberler Mültecilerle İlgili Düşünceleri Etkiliyor"

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, Türkiye'de gün geçtikçe artan mülteci sayısıyla halkın Suriyelilerle etkileşiminin giderek artığını ve mültecilere yönelik algının bu doğrultuda değiştiğini belirtti.



Derneğin açıklamasına göre, SGDD'nin başlattığı Refwork (Mültecilerle Yapılan Çalışmalara Yönelik Kapsamlı Yaklaşımlar) projesinin, "Kendi Kendine Danışmanlık" ve "Mültecilerle Çalışmak" ile birlikte üçüncü aşamasını oluşturan "Mültecileri Haberleştirmek" faaliyetleri kapsamında düzenlenen bölgesel basın buluşmalarının dördüncüsü olan Marmara Bölgesi toplantısı yapıldı.



Kavlak, 1995'te Ankara merkezli olarak çalışmaya başlayan derneğin halen 45 farklı şehirde 52 saha ofisi ile UNHCR, UNICEF, UNFPA, Avrupa Birliği, GIZ başta olmak üzere ulusal ve uluslararası ortaklarla ve başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere Türkiye'nin ilgili devlet kurumları ile çalışmalarına devam ettiğini kaydederek, derneğin Türkiye'de yaşayan mülteci ve sığınmacılara temel haklar ve sorumluluklar, sosyal destek mekanizmaları ve hizmetlere erişim gibi alanlarda kapsamlı sosyal ve hukuki danışmanlık sağladığını söyledi.



Projeye ilişkin bilgi veren Kavlak, proje kapsamında 3 farklı ilde yapılan vatandaşların mülteci algısına yönelik algı tespiti temelli saha araştırmasına göre, katılımcıların "Türkiye'deki Suriyeliler hangi hak ve yükümlülüklere sahip olmalıdır?" sorusuna yüzde 60'ının "sağlık", yüzde 57'sinin "eğitim" yanıtını verdiğini, Suriyelilerin haklara erişiminde herhangi bir sıkıntı yaşamadığına yönelik görüşlerinin yüzde 82 oranında olumlu olduğunu anlattı.



Kavlak, "İlinizde yaşayan Suriyelilerden rahatsız mısınız?" sorusuna ankete katılanların yüzde 48,4'ünün "Evet", yüzde 34'ünün "Hayır" dediğini aktaran, katılımcıların yüzde 25'inin görüşlerinde son 5 yıl içinde değişme olduğunu söylediğini ve bu değişiklikte, basında yer alan haberlerin etkili olduğunu belirtti.



Kavram kargaşasından nefret söylemine, mültecilere ilişkin yapılan haberlerin ve güncel politik gelişmelerin toplumun bakış açısını yönlendirdiğini vurgulayan Kavlak, araştırma sonuçlarının, Suriyelilerle ilişkin en güçlü bilgi kaynağının medya olduğunu doğruladığının altını çizdi.



Kavlak, katılımcıların yüzde 71'inin Suriyeli mültecilerle ilgili haberleri medyadan elde ettiğini ifade ettiğini, yüzde 56 ile en çok dikkat çeken haberlerin de mültecilerin yaşadığı felaket ve onlara yapılan yardımlarla ilgili paylaşımların olduğunu söyledi.



Medyada yer alan haberlerin düşüncelerini olumlu ya da olumsuz etkilediğini söyleyenlerin oranının yüzde 55,8 olduğuna değinen Kavlak, haberlerin gerçeğe uygun olduğunu belirtenlerin oranının yüzde 30, eksik bilgi verildiğini belirtenlerin oranının yüzde 31,3 olarak ankete yansıdığını söyledi.



Kavlak, Türkiye'de gün geçtikçe artan mülteci sayısıyla birlikte halkın Suriyelilerle etkileşiminin giderek artığını ve mültecilere yönelik algının bu doğrultuda değiştiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 801 bin 586. Suriyelilerin ise yaklaşık yüzde 9'unun Türkiye'deki 25 ayrı kampta (toplamda 265 bin 180 kişi) yaşamaktadır. En yoğun şehirleri sayacak olursak sırasıyla Şanlıurfa, İstanbul, Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, Kilis, Mardin, Bursa ve İzmir gelmektedir. Ayrıca Türkiye'de Suriyeliler dışında çoğunluğunu sırasıyla Irak, Afganistan, İran ve Somali'den gelenlerin oluşturduğu 300 binden fazla Suriyeli olmayan sığınmacının ülkemizde bulunmaktadır."