Haberi Alan İşçi Yakınları Sinir Krizleri Geçirdi.

Haberi alan işçi yakınları sinir krizleri geçirdi... Samsun'da cami inşaatında kalıp çöktü: 3 ölü, 3 yaralı



SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçesinde bir cami inşaatında beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte enkaz altında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle'de bulunan Kevser Camisi inşaatında saat 12.00 sıralarında beton dökümü sırasında kalıp çöktü. Çökme sonucu 6 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Göçük altında kalanları kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı. AFAD ve 112 ekiplerinin yoğun çalışması sonucu göçük altındakilerden 3'ü yaralı olarak kurtarıldı. Diğer 3 kişinin ise 3 kişinin ise cesedine ulaşıldı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olay yerine gelen, ölen işçilerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayda Necmi Keskin, Erol Zaman, Ahmet Boz'un hayatını kaybettiği, Hasan Temiz, Hüseyin Akyolve Uğur Akyol'unyaralandığı öğrenildi.

(KA-SLH-