Ümraniye Belediyesi'nin, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" münasebetiyle düzenlediği etkinlikte "Beklemek Zor-Haberci Yakını Olmak" belgeseliyle "Haberciler Darbecilere Karşı" kitabı tanıtıldı.



Grand Cevahir Otel Şişli'de düzenlenen organizasyona çok sayıda gazeteci ile yakınları katıldı. Etkinlikte 15 Temmuz darbe girişimine tanıklık eden gazetecilerle yakınlarının yaşadıklarını konu alan "Beklemek Zor - Gazeteci Yakını Olmak" adlı belgeselin gösterimi yapıldı.



Ayrıca darbe girişimi esnasında sahada görev başında olan, Anadolu Ajansı'ndan Safiye Gören, Hüseyin Kulaoğlu ve Ahmet İzgi dahil, 115 gazeteci ile yapılan röportajlardan oluşan "Haberciler Darbecilere Karşı" isimli kitabın da tanıtımı gerçekleştirildi.



Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, yaptığı konuşmada, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü, hatıra niteliği olacak güzel bir eser sunarak kutlamayı gelenek haline getirdiklerini, bu sene de aynı şekilde iki değerli hatırayla bunu yaptıklarını söyledi.



Can, "Beklemek Zor-Haberci Yakını Olmak" belgeselinin, gazetecilerin hem savaş bölgelerinde hem de 15 Temmuz darbe gecesi görevdeyken yaşadıklarını ve geride onları bekleyen yakınlarının duygularını aktaran duygusal ve insani bir eser olduğunu belirtti.



15 Temmuz darbe girişimi gecesini anlatan "Haberciler Darbecilere Karşı" kitabının da tarihe ışık tutacağını söyleyen Can, şöyle konuştu:



"115 gazeteci, medya mensubu kardeşimizin bizzat olayların içinde, 15 Temmuz akşamı yaşadıklarını gazete formatında bastığımız bir kitap. İnanıyorum ki tarihe ışık tutacak ve yarın o günün tarihi yazılırken önemli bir belge niteliği taşıyacak bir eseri inşallah burada sizlerle paylaşacağız. Türkiye 15 Temmuz'da hem bir darbe teşebbüsüne hem de milletin şahlanışına şahitlik etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşuna, Başbakanımız Binali Yıldırım ve hükümetimizin kararlılığı ve milletimizin şanlı direnişi eklenince darbecilerin karanlık emellerine ulaşmaları mümkün olmadı."



15 Temmuz'un unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini vurgulayan Can, "15 Temmuz'un kahramanları arasında şüphesiz ki göğsünü kurşunlara siper eden, tankların karşısına gövdeleri ile çıkan aziz milletimizin evlatları birer kahraman olduğu gibi, şanlı direnişimize gövdenizi, aklınızı, fikrinizi ve her şeyinizi koymuş olan siz habercilerimiz de yine aynı şekilde 15 Temmuz'un kahramanları arasında yer aldınız." dedi.



Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.