Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Kıvırcık Ömer kim?

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde yer alan Kıvırcık Ömer karakteri izleyicilerin merak konusu odu. Peki, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Kıvırcık Ömer kim? İşte, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Kıvırcık Ömer hakkında merak edilenler…